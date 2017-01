Bij een gerechtsgebouw in de West-Turkse stad Izmir heeft een vuurgevecht plaatsgevonden en is een autobom ontploft. De politie zou twee verdachten hebben doodgeschoten.

Er zouden minstens tien gewonden zijn gevallen bij de explosie. Veiligheidsbronnen melden ook dat de politie twee mannen heeft doodgeschoten en op zoek is naar een derde.

Gisteren zijn in Izmir een twintigtal mensen aangehouden op verdenking van terrorisme.

Izmir is de op twee na grootste stad van Turkije, na Istanboel en Ankara. Sinds de escalatie van het geweld in de zomer van 2015 is Izmir tot dusver van aanslagen gespaard gebleven.

Nog geen week geleden werd Turkije opgeschrikt door een aanslag op een nachtclub in Istanbul. Op oudejaarsnacht schoot een terrorist 39 mensen dood. Hij is nog altijd op de vlucht.