Tom Boonen leidt Quick.Step Floors in Ronde van San Juan

Tom Boonen start zijn laatste seizoen als profrenner met de Ronde van San Juan in Argentinië. Die rittenkoers voor snelle mannen, met 2.1-label, wordt van 23 tot 29 januari afgewerkt.

Boonen leidt een zeskoppige selectie van Quick.Step Floors waarin ook nog plaats is voor Tim Declercq, Pieter Serry, de Fransman Rémi Cavagna, de Colombiaan Fernando Gaviria Rendon en de Argentijn Maximiliano Richeze.

“Ik begon mijn seizoen al verscheidene keren in Argentinië, maar jammer genoeg was ik er vorig jaar niet door mijn val in Abu Dhabi”, vertelt de 36-jarige Boonen, die in april na Parijs-Roubaix zijn fiets definitief opbergt. “Ik vind Argentinië een van de beste plaatsen om het seizoen aan te snijden. De temperaturen zijn er fantastisch, de wegen goed en de toeschouwers geven je altijd een warm welkom. Ik hou ook van het parcours, dat heel evenwichtig is. Daarom kijk ik erg uit naar de wedstrijd.”