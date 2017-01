Wat gebeurt er als je Kevin Hart een Apple Watch schenkt die je elke dag de vraag stelt 'Gaan we lopen'? In een campagnevideo voor het gadget zien we dat de Amerikaanse komiek niet twijfelt om positief te antwoorden op die vraag en daardoor Forrest Gump-gewijs door de woeste Amerikaanse natuur gaat lopen, élke dag opnieuw.