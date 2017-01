De tenue van het nieuwe Team Sunweb: wit met zwarte strepen

Team Sunweb, de opvolger van Team Giant - Alpecin, heeft als één van de laatste wielerteams zijn nieuwe outfit voor 2017 voorgesteld. De wit-zwart gestreepte tenue doet hard denken aan de oude shirts van Giant - Alpecin.

Het Duitse team van onder meer Michael Matthews, Zico Waeytens, Bert De Backer en Tom Dumoulin behoudt het wit en het zwart, maar draait de kleuren wel om. Afgelopen seizoen reed de ploeg rond in een zwarte trui met twee witte strepen vooraan, dit seizoen wordt gekozen voor een witte trui met twee zwarte strepen.

Backstage at the teampresentation! What do you think of the new kit??? pic.twitter.com/x3EDxdfYec — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) 5 januari 2017

D-0: The wait is over. Introducing Team Sunweb’s new kit for 2017! #WirSindTeamSunweb #NewKitDay pic.twitter.com/ExEQOlz72z — Team Sunweb (@TeamSunweb) 5 januari 2017

D-0: Das Warten hat ein Ende. Das neue Outfit des Team Sunweb wird präsentiert.#WirSindTeamSunweb #NewKitDay pic.twitter.com/tIqVZ7sXWK — Team Sunweb (@TeamSunweb) 5 januari 2017