Vier arrestaties na mishandeling op Facebook Live

In de Verenigde Staten veroorzaakt een video heel wat opschudding. Een jonge vrouw uit Chicago filmde via Facebook Live hoe een jongeman geslagen werd. De politie heeft ondertussen vier verdachten gearresteerd.

‘Een brutale daad die gefilmd werd zodat de hele wereld kon meekijken.’ Zo noemt de politie van Chicago de Facebook Live-video waarop te zien is hoe twee mannen en twee vrouwen een jongeman mishandelen.

‘Fuck Donald Trump. Fuck blanke mensen’, zouden de vier jongeren geroepen hebben toen ze de vastgebonden jongeman toetakelden. Ze sloegen en staken de hulpeloze jongen meermaals. Ondertussen werd alles van dichtbij filmend. De beelden werden op Facebook Live geplaatst en werden meer dan 62.000 keer bekeken alvorens de video opnieuw van de socialenetwerksite verwijderd werd.

Sms'jes

Het slachtoffer is een achttienjarige jongeman met een mentale beperking, aldus de politie. Zijn ouders gaven hem maandagavond laat als vermist op. Ze hadden hun zoon niet meer gehoord sinds 31 december, toen ze hem hadden afgezet aan een plaatselijke McDonald’s. ‘De jongeman was extreem getraumatiseerd na de feiten’, zegt politiecommissaris Eddie Johnson. ‘Maar hij kon het ziekenhuis intussen al opnieuw verlaten.’

De ouders hadden enkele sms’jes gekregen van personen die beweerden dat ze hun zoon gevangen hielden. Het was tijdens het onderzoek naar die sms’jes dat de agenten op de Facebook Live-video stootten.

‘Misselijkmakend’

De achttienjarige jongen zou een van de daders hebben gekend en zou aanvankelijk vrijwillig zijn meegegaan alvorens hij in een gestolen bestelwagen naar een locatie werd gebracht waar hij tegen zijn wil vastgehouden werd. Op het moment dat de video gemaakt werd, was hij al minstens 24 uur gevangengehouden. ‘Dit is echt misselijkmakend’, aldus Johnson. ‘Waarom doe je een persoon in godsnaam zoiets aan? Ik doe mijn job al 28 jaar en heb al vreselijke dingen gezien, maar toch verbaast het me dat het nog altijd erger kan.’

Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv — Chicago Police (@Chicago_Police) 4 januari 2017

De vier jongeren werden intussen opgepakt en ondervraagd door de politie. Op de vraag of de aanval ‘politiek gemotiveerd’ was, antwoordde Johnson dat er ‘op dit moment nog niets in die richting wijst’.