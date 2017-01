De Australiër Rohan Dennis heeft donderdag met succes zijn nationale titel in het tijdrijden verdedigd.

De 26-jarige BMC-renner legde de 40,9 km in Buninyong af in 50:59 (gem. 48,1 km/u). Hij was daarmee 58 seconden sneller dan Luke Durbridge (Orica-Scott), de kampioen van 2012 en 2013. Ben Dyball vervolledigde het podium op 1:39.

Zondag strijden de Australische renners om de nationale titel op de weg. Jack Bobridge is de uittredende kampioen.