Onderzoek naar boekhouding stad Vilvoorde na onvolkomenheden: ‘Zoveelste blamage voor stad’

Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, gaat de boekhouding van de stad Vilvoorde doorlichten naar aanleiding van de vaststelling van een aantal onvolkomenheden. Het stadsbestuur zegt tevreden te zijn over de beslissing en er voor de volle honderd procent aan te zullen meewerken. Oppositiepartij CD&V bestempelt het initiatief van Audit Vlaanderen als ‘een zoveelste blamage voor financieel beleid van de stad’.

Uit een analyse van de stedelijke boekhouding en deze van het autonoom gemeentebedrijf door het consultancybureau Deloitte en een bedrijfsrevisor in opdracht van de stad kwamen recent een hele reeks onduidelijkheden en onvolkomenheden aan het licht.

Vilvoorde nam dit initiatief naar aanleiding van opmerkingen van de Vlaamse administratie met betrekking tot de jaarrekeningen van de stad en maakte ondertussen de resultaten van de analyses over aan de Vlaamse overheid.

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) is verheugd over het nakende onderzoek door Audit Vlaanderen. ‘Het stadsbestuur heeft er immers alle belang bij om van elke euro te achterhalen waar die terecht is gekomen en of hij correct werd besteed. We zullen evenmin één seconde aarzetelen om strafklacht in te dienen als zou blijken dat er fraude of misbruik in het spel is’, aldus Bonte.

Het onderzoek van Audit Vlaanderen toont volgens CD&V-oppositielid Peter Van Kemseke aan ‘hoe ernstig de situatie is’. Hij wijst erop dat zijn partij al in 2014 al aan de alarmbel trok toen uit de Belfius-studie bleek dat Vilvoorde de enige van de 308 gemeenten was die geen betrouwbare financiële cijfers kon voorleggen. ‘Blijkbaar vond de stad de toestand niet dramatisch genoeg’.

CD&V vraagt zich ook af hoe het stadsbestuur de recente verhoging van de onroerende voorheffing en parkeertarieven kan uitleggen aan de inwoners nu blijkt ‘dat ze nauwelijks weet hoeveel haar inkomsten en uitgaven zijn’.