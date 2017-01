Mexicaanse politicus protesteert in Trump Tower tegen grensmuur

Een Mexicaanse politicus en activist heeft woensdag in de Trump Tower geprotesteerd tegen de plannen van de Amerikaanse president-elect Donald Trump om een grensmuur te bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

De 56-jarige Gerardo Fernandez zette zich neer aan de receptie en hield een kaart van het zuidwesten van de Verenigde Staten vast, met daarop de staten Texas, New Mexico, Arizona, Nevada en California, overschreven in rode letters ‘Mexico in 1830’. Hij zei dat indien Trump een muur wil bouwen, hij de grenzen van 1830 moet respecteren. Een vrouw die blijkbaar bij hem hoorde, filmde alles met haar mobieltje.

‘Ik deed een oproep voor de Mexicaanse onafhankelijkheid en soevereiniteit’, tweette hij na zijn actie. ‘Ik ben erg tevreden over het protest van vandaag. We zijn slechts twee mensen die dit doen. We hebben niet meer nodig dan onze vastberadenheid en onze vaderlandsliefde’.

De veiligheidsagenten van Trump en agenten van de New Yorkse politie escorteerden Fernandez na tien minuten uit de lobby naar buiten waar hij werd achtergelaten.

Fernandez is een van de oprichters van de linkse Partij van de Democratische Revolutie (PRD), maar stapte op als voorzitter in 2008 na interne conflicten. Hij zetelde van 2009 tot 2012 in het Mexicaanse parlement voor de socialistische partij.

Trumps aankondiging om een muur te bouwen langs de grens om de illegale immigratie tegen te houden, was een van zijn meest omstreden voorstellen tijdens zijn verkiezingscampagne. Het is niet duidelijk of hij in staat zal zijn om die belofte na te komen na zijn inauguratie op 20 januari.

Foto: AP

