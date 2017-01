In de Noordzee is er gisteravond een lichte aardbeving geweest, op zo'n 150 kilometer van de Britse kust. Een aardbeving in de Noordzee is niet uitzonderlijk, maar deze had een magnitude van 3.9 en dat is bij ons toch zwaarder dan normaal. Maar een tsunami zoals in Indonesië of Japan moeten we bij zo'n zeebeving niet vrezen: de Noordzee is daarvoor niet diep genoeg.

De beving onder de Noordzee was bij ons niet te voelen, maar een meetstation in de provincie Luik heeft die wel geregistreerd. Zelfs bevingen van de andere kant van de wereld vangen ze daar op.

De beving was zo'n 150 kilometer van de Britse kust. De schok had een magnitude van 3.9, zwaarder dan normaal, en ontstond op tien kilometer diepte. Maar de Noordzee heeft er al zwaardere gekend.

"Een aardbeving die in 1931 gebeurd is in ongeveer dezelfde regio, bij de Doggerbank, had naargelang de schaal die we toen gebruiken een kracht op de schaal van Richter tussen de 5.5 en 6", zegt geoloog Kris Vanneste van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Tien jaar geleden was er nog een beving in Folkestone aan de Kanaaltunnel, met lichte schade en twee jaar geleden in Ramsgate. Maar de ergste in onze buurt was in 1580.

En een tsunami moeten we in de Noordzee niet vrezen. Te ondiep, nog geen 100 meter, tsunami's gebeuren in kilometers diepe oceanen.