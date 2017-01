Amri nu ook opgedoken op camerabeelden Brussel-Noord

Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, is voor hij in Milaan werd neergeschoten nog heel wat Europese steden gepasseerd. Nadat eerder woensdag bekendraakte dat hij was vastgelegd door camera’s in Amsterdam, blijkt hij nu ook op het station van Brussel-Noord gesignaleerd te zijn. Dat meldt het Nederlands Openbaar Ministerie

Amri is op woensdag 21 december om 11.30 uur in Nijmegen gezien en daarna om 13.30 uur in Amsterdam. Op stations in beide steden is hij gefilmd, aldus de Duitse autoriteiten die zich zeggen te baseren op de Nederlandse autoriteiten.

In Amsterdam zou hij vervolgens de trein naar Brussel hebben genomen, waar hij ook zou zijn vastgelegd op camerabeelden van het station Brussel-Noord. Vanuit Brussel is de Tunesiër naar Frankrijk gereisd en uiteindelijk naar Italië waar hij op 23 december werd doodgeschoten.

Waar Amri op dinsdag 20 december, de dag na de aanslag, is geweest, is nog niet duidelijk.

Simkaart

Vorige week woensdag meldden buitenlandse media als eerste dat Amri in Nederland was geweest. Het Nederlandse OM bevestigde daarna dat hij in Nijmegen was gefilmd. Of hij ook in Amsterdam was geweest, zoals Franse media meldden, bleef onduidelijk.

Justitieminister Ard Van der Steur kreeg kritiek van D66 omdat berichtgeving over buitenlandse terreurverdachten die zich in Nederland hebben opgehouden steevast als eerste via buitenlandse media verloopt. ‘Mensen zijn in deze tijden van terreur al ongerust, dan zou het helpen als we zulke berichten niet steeds paniekerig uit buitenlandse media moeten vernemen’, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Van der Steur liet later weten dat hij een dag voor het nieuws was ingelicht dat Amri in Nijmegen was geweest. Het OM wist echter al een aantal dagen eerder dat Amri een Nederlandse simkaart in zijn bezit had gehad.

Nieuwe verdachte opgepakt

Er is een nieuwe Tunesische verdachte opgepakt voor de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn eind vorig jaar. Dat meldt de openbare aanklager. De politie onderzoekt zijn eventuele betrokkenheid.

De 26-jarige Tunesiër werd opgepakt in een asielcentrum in de Duitse hoofdstad. Hij kende Amri naar verluidt sinds 2015 en zou met hem ook contact hebben gehad de avond voor de aanslag. Of hij echt bij de aanslag betrokken is, is onzeker. Volgens het federaal parket was hij waarschijnlijk wel op de hoogte van zijn plannen.