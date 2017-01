Robert Marchand is klein van stuk (1,50 meter) en rijp in jaren (105 lentes), maar fietsen doet hij als geen ander. De kloeke Fransman trapte woensdagnamiddag op de nationale velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines in één uur een historische 22,547 kilometer bij elkaar.

Na negentig rondjes op de piste stapte de senior, omgeven door journalisten en sympathisanten, na nog wat uitbollen van zijn stalen ros om vol emoties te melden: 'het gaat goed', licht verbaasd dat hij er al was. In de laatste ronde versnelde hij nog wat, al had hij pijn in de armen.

BMT TV zond de recordpoging in streaming uit. De recordpoging werd op twitter ondersteund met de hashtag AllezRobert.

Het wielerfenomeen is niet aan zijn proefstuk toe. Drie jaar geleden bracht hij op dezelfde piste ten zuidwesten van Parijs zijn werelduurrecord op 26,927 kilometer. Vooraf hoopte hij tussen 23 en 24 kilometer te overbruggen. 'Als ik er dertig rij, zouden ze zeggen dat ik gedopeerd ben!', aldus de renner in de kleuren van L'Ardéchoise.

Robert Marchand is sinds 26 november 1911 op deze wereld. Hij vreest de dood niet, enkel verlamd te raken. Intussen is fietsen zijn devies. Sinds zijn honderdste wordt Robert begeleid door professor Véronique Billat. 'Hij is klein, maar zijn hart zorgt voor een super-doorbloeding... en hij is niet bang om iets te ondernemen. Een sterke vastberadenheid.'