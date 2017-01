Koningin van Zweden gelooft dat het spookt in haar paleis

De koningin van Zweden ziet spoken. Letterlijk. Koningin Silvia is ervan overtuigd dat er geesten ronddwalen in haar paleis. ‘Soms voel je dat je niet helemaal alleen bent’, zegt ze in een documentaire van de Zweedse televisiezender SVT.

‘Het zijn kleine vriendjes... geesten. Ze zijn allemaal heel vriendelijk’, vertelt de 73-jarige koningin over de onverwachte gasten in Slot Drottningholm, de residentie van de Zweedse koninklijke familie. Ze voegt eraan toe dat het soms ‘spannend’ is, ‘maar dat je er niet bang van wordt’, ook al zegt ze dat ze daardoor nooit alleen is.

Niet alleen koningin Silvia is overtuigd van de spoken in haar huis. Ook haar schoonzus, prinses Cristina, is overtuigd van hun aanwezigheid in het paleis. ‘Er is veel energie aanwezig in het huis. Het zou vreemd zijn als die niet de vorm van geesten zou aannemen’, zegt ze in dezelfde documentaire.

‘In alle oude huizen zijn er verhalen over geesten en spoken, want die zijn door de eeuwen heen bewoond door zo veel mensen. Hun energie blijft dan sowieso achter.’

Grote trekpleister

Het koninklijk paleis van Drottningholm is gebouwd in de zeventiende eeuw op het eiland Lovön, in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het staat bekend als Unescowerelderfgoed en heel wat toeristen trekken jaarlijks naar Scandinavië om het statige gebouw te bekijken. Koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia wonen er permanent en volgens die laatste zijn ze daar dus niet alleen.