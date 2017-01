Trump steunt Assange over Russische cyberaanval

Volgens Wikileaks-oprichter Julian Assange kon een 14-jarige de e-mailaccount van een medewerker van Clinton hacken. Voor Donald Trump zijn de uitspraken opnieuw een bewijs dat Rusland niets met de hacking te maken heeft.

Wikileaks heeft vele gehackte e-mails van de Democraten gepubliceerd, waaronder documenten van de Democratic National Committee en van John Podesta, de campagnevoorzitter van Hillary Clinton.

In een interview met Fox News herhaalt Julian Assange dat Rusland volgens hem niet achter het lek zit. Hij zei ook dat een 14-jarige jongen de cyberaanval had kunnen uitvoeren.

De Amerikaanse president-elect Donald Trump ziet in het interview een bevestiging van zijn mening dat de Russen niets met de cyberaanvallen te maken hebben, hoewel de Amerikaanse inlichtingendiensten hem tegenspreken.

‘Julian Assange heeft gezegd dat zelfs een 14-jarige in staat was om Podesta te hacken, waarom was het DNC dan zo nalatig? Hij heeft ook gezegd dat de Russen hem die informatie niet hebben bezorgd’, tweette Trump.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten probeerde Rusland de verkiezingen te manipuleren in het voordeel van Trump.

De president-elect had dinsdagavond normaal gezien een briefing van de inlichtingendiensten over de zaak. Maar volgens hem werd die uitgesteld. ‘Misschien hadden ze meer tijd nodig om de zaak te onderbouwen. Erg vreemd’, schreef hij. De inlichtingendiensten ontkennen dat de timing veranderd is.