In het Limburgse Houthalen-Helchteren hebben familie en vrienden woensdagmiddag afscheid genomen van Kerim Akyil. De 23-jarige Belg kwam op oudejaarsnacht om het leven tijdens de aanslag op een nachtclub in Istanbul.

In de Yesil Camii-moskee in Houthalen namen familie en vrienden woensdagmiddag afscheid van Kerim Akyil.

'Onwezenlijk', zegt achterneef Bahattin Güler. 'We zijn zeer aangeslagen. We zitten vol ongeloof. Is dit nu de realiteit of een boze droom? Het is gewoon niet te vatten.'

De schepen van Welzijn Mustafa Aytar noemt hem een zeer geliefde jongen. 'Sommige helden zijn onzichtbaar, maar Kerim is voor ons allemaal een held', zei hij aan de VRT. Tijdens de plechtigheid nam de schepen ook het woord. Samenhorigheid en solidariteit is het enige goede antwoord dat wij kunnen bieden aan de daders van de terreuraanslag.

De familie van Aykil, die de dubbele nationaliteit had, had ervoor gekozen om Kerim in België te laten begraven. 'Ik ben hier gekomen door mijn vader. Kerim is hier geboren. Bijna heel Houthalen-Oost is dinsdagavond naar de wake gekomen. Ik heb mijn zoon niet in Turkije laten begraven, ik ben een stuk van dit land', zei zijn vader dinsdag.

De kist van de jongeman was bedekt met een Turkse en een Belgische vlag.

De schutter die op oudejaarsavond in Istanbul een nachtclub binnenviel, doodde 39 mensen. De Turkse autoriteiten houden een klopjacht op de dader.