Marokkaanse toeriste verkracht in Molenbeek

Het Brusselse gerecht heeft een verdachte opgepakt voor de brutale verkrachting van een jonge Marokkaanse vrouw in Sint-Jans-Molenbeek, in de nacht van 30 september op 1 oktober. Dat heeft het Brusselse parket bevestigd.

Het parket zegt dat de vermoedelijke dader is opgepakt. Het slachtoffer heeft hem herkend en hij zou ook haar gsm verkocht hebben. Zelf ontkent de verdachte de feiten.

Volgens La Dernière Heure en Het Laatste Nieuws zoekt de politie nog naar een aantal andere verdachten, die getuige zouden geweest zijn van de feiten en de verkrachter zouden aangemoedigd hebben. Dat wordt in gerechtelijke kringen niet bevestigd.

De jonge Marokkaanse was op bezoek bij familie in Molenbeek en was de bewuste nacht op weg naar het huis van haar zus tot ze verdwaald raakte. Toen de zus haar gsm niet opnam, ging ze de weg vragen in een nachtwinkel. Daar stelde een man voor haar naar huis te brengen. Hij leidde het slachtoffer naar zijn bestelwagen waar zijn handlangers haar vastgrepen.

Het slachtoffer werd geslagen, gedrogeerd en meer dan een uur lang verkracht in de laadruimte van de bestelwagen, vlak bij het metrostation Zwarte Vijvers. Een aantal mannen zouden door de ruiten van de bestelwagen staan kijken hebben en de dader aangemoedigd hebben. Die stal na de verkrachting nog de Marokkaanse identiteitskaart, gsm en 550 euro cash van het slachtoffer, waarna hij haar dumpte op de Gentse Steenweg.

Het meisje stapte naar de politie. Omdat ze geen Nederlands of Frans sprak, kon ze zich daar niet verstaanbaar maken. In shock probeerde ze zich dan van het leven te beroven maar een voorbijganger kon ingrijpen en de hulpdiensten verwittigen. Eens uit het ziekenhuis ontslagen nam haar zus haar mee naar het politiekantoor om alsnog een klacht in te dienen.