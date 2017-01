Op 20 januari zal er in Washington, Amerika vermoedelijk een sterke cannabisgeur hangen. Op die dag wordt president Trump officieel president. De Cannabis Coalition vreest dat er dan niets meer in huis zal komen van de complete legalisering van cannabis en wil dus protesteren op een originele manier.

Daarom gaat de organisatie gratis joints uitdelen aan al wie wil tijdens de inauguratie van president Trump.

'De voornaamste boodschap is dat het tijd wordt om cannabis te legaliseren op federaal niveau', vertelt Adam Eidinger aan WUSA9. Nu is cannabis al gelegaliseerd in een aantal staten - waaronder Washington, Colorado en Californië - maar Eidinger en zijn organisatie menen dat dit nog niet ver genoeg gaat. Ook vrezen ze dat Trump en zijn administratie cannabis terug gaan criminaliseren.

Hij benadrukte nog dat het niet de bedoeling is om de ceremonie te verstoren en dat het geen anti-Trump-protest is.

Sympathisanten worden gevraagd om de joints exact 4 minuten en 20 seconden (naar analogie met 420, de internationale code voor cannabis) nadat Trump is beginnen speechen op te steken.