Museumboot gezonken aan MAS

Aan het MAS (Museum aan de Stroom) op het Antwerpse Eilandje is woensdagochtend een boot water beginnen maken en vervolgens gezonken.

Het gaat om een van de museumstukken van het MAS die in het Bonapartedok aangemeerd liggen. Het gezonken schip is de Ouderhoek. Het was meer dan honderd jaar oud, en de enige varende houten poon ter wereld. Toen het Vrijheidsbeeld in New York in 1986 honderd jaar bestond, werd de Ouderhoek per schip naar de Verenigde Staten vervoerd. Samen met tientallen andere historische vaartuigen vaarde het toen mee in de parade voor Manhattan. Het was 10 meter lang en 3,75 meter breed.

Vermoedelijk is een waterleiding aan boord dichtgevroren en gesprongen, waarna het schip begon te zinken.

Een duikploeg van de brandweer is nog steeds ter plaatse, maar het bergen van de boot zal allicht door een gespecialiseerde dienst moeten gebeuren. Er vielen geen gewonden.