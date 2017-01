Vijf mannen opgepakt na massale aanrandingen India

In India zijn minstens vijf mannen opgepakt nadat de politie een golf van klachten had binnengekregen over aanranding tijdens de feestelijkheden op oudejaarsavond in de zuidelijke stad Bangalore. Dat zegt de politie woensdag. Vrouwen werden er door een bende ongewenst betast en misbruikt. Dat hadden ze volgens een minister echter te danken ‘uitdagende, westerse kledij’.

Duizenden mensen kwamen afgelopen zaterdag samen in Bangalore om de overgang van 2016 naar 2017 te vieren. Maar wat een feest moest worden, draaide uit op massale aanrandingen. Volgens de krant The Mirror waren enkele van haar fotografen getuige van de aanrandingen.

#TheNightofShame | ‘I had to protect my friend from molesters,’ says a man who saved his friend from attack https://t.co/tY6Hx4Aue1 pic.twitter.com/WqfaWX2Mii — Bangalore Mirror (@Bangaloremirror) 3 januari 2017

De politie spreekt intussen van geloofwaardig bewijs dat er effectief massale aanrandingen hebben plaatsgevonden. Ook verschillende vrouwen komen met hun verhaal naar buiten.

‘Mensen duwden en trokken, raakten aan, grepen, betasten en alles gebeurde op straat’, getuigt een vrouw aan de BBC. ‘Het gebeurde niet alleen bij mij, ook bij andere meisjes. Ze waren allemaal bang. (...) Ik voelde me hulpeloos.’

Ook een fotografe werd betast. ‘Ik viel hem aan en panikeerde. Dat verwachtte hij niet. Ik sloeg en schopte hem, wat ik ook kon doen.’ Uiteindelijk kwamen andere mensen tussenbeide. ‘Waarom doen mannen zoiets tegen vrouwen? hebben ze geen zussen, vriendinnen, vrouwen? Wat als het met hen zou gebeuren?’

De gebeurtenissen doen denken aan die tijdens de festiviteiten in Keulen vorig jaar. Toen kreeg de politie honderden klachten binnen van vrouwen die aangerand waren. India heeft bovendien geen al te beste reputatie op het vlak van seksueel geweld, zeker sinds een dodelijke groepsverkrachting van een Indiase studente in 2012.

Toch vindt G. Parameshwara, minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Karnataka, dat het probleem zich vooral stelt bij jongeren en vrouwen die zich westers en dus uitdagend kleden. ‘Ze probeerden westerlingen te kopiëren. Niet enkel hun mentaliteit, maar ook hun kledij’, aldus de minister. ‘En dan gebeuren zulke zaken nu eenmaal.’

Verdachten opgepakt

Pas na twee dagen, toen ook beelden van de aanrandingen op het internet werden verspreid, schoot de politie in actie. Woensdag bevestigd politiecommandant Praveen Sood dat er een onderzoek is geopend en dat er 'geloofwaardig bewijs' is gevonden. Er zouden ook al zeker vijf mannen opgepakt zijn voor verhoor.

Aanrandingen en verkrachtingen zijn een veelvoorkomend probleem in India. Sinds de brutale groepsverkrachting van een 23-jarige vrouw op een bus in de hoofdstad New Delhi is de kwestie meer in de aandacht gekomen. Sindsdien werden de wetten ook strenger gemaakt, maar het aantal incidenten dat jaarlijks wordt gemeld, blijft hoog.