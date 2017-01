‘Thuis’-hunk Toon stapt uit de serie

Na iets meer dan 700 afleveringen houdt acteur Bill Barberis het voor bekeken als Toon Vrancken in de serie ‘Thuis’. Dat meldt de VRT. ‘Het was een beetje als op een trein stappen zonder te weten waar naartoe, meegevoerd worden op avontuur en de tijd vergeten. En nu is het tijd om even uit te stappen voor het landschap’, aldus Barberis.

Bill Barberis speelde sinds oktober 2013 de rol van Toon Vrancken. Toon was vanaf aflevering 3.444 een van de medewerkers van klusjesbedrijf De Kabouters en meer dan 700 afleveringen wist hij Vlaanderen te plezieren met zijn streken: soms een bullebak, soms een charmeur, maar bovenal een jongeman met een klein hartje. Bill Barberis nam gisteren afscheid van de set en van de collega’s van ‘Thuis’.

Foto: vrt

Een overzichtje van wat Toon in die tijd allemaal heeft meegemaakt.

Toon Vrancken duikt in oktober 2013 voor het eerst op in ‘Thuis’ samen met Adil (Nawfel Bardad-Daidj), als een van de klussers van De Kabouters, het bedrijf van Sam De Witte (An Vanderstighelen). Het klikt niet tussen Toon en nieuwkomer Frank (Pol Goossen). Zijn pesterijen gaan zo ver dat Frank in een coma terechtkomt. De spanning tussen Frank en Toon ebt stilaan weg, en ze ontdekken dat ze meer op elkaar lijken dan ze aanvankelijk dachten. Toon vangt Frank zelfs op wanneer die na de breuk met Simonne (Marleen Merckx) op zoek gaat naar een nieuwe woonst.

Foto: vrt

Op liefdesvlak ontpopt Toon zich tot een mysterieuze man die zich niet makkelijk laat binden: hij beleeft een onenightstand met Jana en een onschuldige flirt met Judith, die alles uit de kast moet halen om te weerstaan aan z’n charmes. Maar ze blijft Tom trouw. Met Wendy lijkt het Toon wel te lukken, maar slechts voor heel even. Hij hervalt in zijn oude gewoontes: studente Tamara wordt zijn volgende ‘slachtoffer’. In advocate Karin Baert vindt hij een vrouw naar zijn hart: ze delen lust en passie, zonder meer.

‘Acteur die vleugels wil uitslaan’

‘Wij met de hele crew gaan Bill erg missen - net als de Thuis-kijkers, daar ben ik zeker van’, zegt producer Hans Roggen. ‘Bill was een erg fijne en enthousiaste collega om mee samen te werken. Hij gaf een tijdje geleden aan dat hij, nog meer dan voorheen, graag actiever wilde zijn op andere sets en daarom Thuis wilde verlaten.’

‘Uiteraard vinden we het jammer dat Bill niet langer hier in Leuven zal zijn. Maar in de huidige tijdgeest willen jonge mensen vaak verschillende zaken uitproberen en zich niet jarenlang binden aan één job of één passie. Een acteur die zijn vleugels wil uitslaan, moet je niet tegenhouden maar net kansen geven.’

Hoe de verhaallijn van Toon zal verlopen en wanneer precies hij zal vertrekken, kunnen ze bij de VRT nog niet meegeven.

‘Vrienden voor het leven’

‘Ik heb mijn periode bij Thuis nooit als werk beleefd’, zegt Bill Barberis. ‘De lat lag hoog en het tempo was soms onverbiddelijk, maar het was altijd een speeltuin waar ik mijn ei kwijt kon, waar ik bijleerde, waar ik me rot amuseerde. Geen bazen of collega’s, maar vrienden. Sommigen van hen zelfs, ik mag dat zeggen, voor het leven.’

‘De afgelopen drie jaren zijn voorbij gevlogen. Het was een beetje als op een trein stappen zonder te weten waar naartoe, meegevoerd worden op avontuur en de tijd vergeten. En nu is het tijd om even uit te stappen voor het landschap, voor de zuurstof en, misschien, voor een volgende trein.’

‘Wat na Thuis? De toekomst wijst het uit. Ik wil het liefst van al springen in het duister, en zien waar ik land. Dan kan je niet anders dan in het moment te leven en je hart te volgen.’

Foto: vrt

Wie is Bill Barberis?

Bill Barberis begon met talenstudies in Antwerpen en China, leerde ondertussen het podium kennen via het improvisatiecircuit van de Belgische Improvisatie Liga, reisde wat, werd heel even vertaler, dan iets langer leerkracht, en belandde uiteindelijk aan het Conservatorium van Antwerpen.

Na wat verdere omzwervingen ging Bill voluit voor een vaste rol bij de dagelijkse reeks ‘Thuis’ en speelde er drie en half jaar lang de rol van kwetsbare macho Toon. Daarnaast nam hij bij- en gastrollen in onder andere ‘Safety First’, ‘Patrouille Linkeroever’ en ‘Callboys’ voor zijn rekening. In 2016 kreeg hij vervolgens zijn eerste filmrol te pakken in ‘Allemaal familie’, die in de zalen is vanaf februari 2017. En in de tussentijd blijft Bill zich verder verdiepen in de theatrale mogelijkheden van gesproken improvisatie met zijn gezelschappen De boterbrigade en Inspinazie.