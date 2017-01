Bankautomaten in ons land kennen problemen

Er zijn sinds maandag al problemen met sommige geldautomaten, overwegend bij ING. Febelfin, de federatie van de financiële sector, bevestigt informatie daarover van VTM Nieuws. Bij ING alleen al gaat het om achthonderd automaten. Bij nog zeker één andere grootbank zijn gelijkaardige problemen.

Er kan geen geld meer worden afgehaald of gestort bij een bepaald type van automaten, zegt een Febelfin-woordvoerder. 'Het gaat om een kleine minderheid van automaten bij een kleine minderheid van banken.'

Klanten kunnen terecht bij andere automaten. Betalen met de kaart kan ook nog steeds. 'Het is zeker geen algemeen probleem. Het is bovendien technisch van aard. Er is geen bepaald veiligheidsrisico.'

ING bevestigt dat het een van de getroffen banken is. 'We kunnen er zelf niet veel aan doen. Het is een internationaal probleem bij een externe leverancier', zegt een woordvoerster. De problemen met de cash in/cash out-functie is maandag in de loop van de dag begonnen.

Volgens de woordvoerster is de helft van de ING-automaten getroffen. De bank telt 1.600 automaten. ING raadt klanten aan zoveel mogelijk met de kaart te betalen. Wanneer het defect zal worden opgelost, is niet duidelijk.

Overigens heeft ING zo goed als geen klachten gekregen van klanten.