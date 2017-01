Proces over foto’s topless Kate Middleton uitgesteld

De rechtbank in Nanterre bij Parijs heeft dinsdag het proces tegen zes Franse mediaverantwoordelijken en fotografen, over de publicatie van toplessfoto’s van hertogin Kate, uitgesteld tot 2 mei.

Een van de advocaten van de verdediging werd onlangs vervangen en de rechtbank wil hem voldoende tijd gunnen om de zaak voor te bereiden.

Het Franse magazine Closer had in september 2012 foto’s gepubliceerd, die de vrouw van de Britse prins William tonen bij het topless zonnebaden op het balkon van een privaat domein in de Provence. Het echtpaar was daar met vakantie. De foto’s werden met een telelens genomen. Kate en William dienden klacht in wegens de schending van hun privacy.