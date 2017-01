Club Brugge haalt Amerikaanse doelman binnen

Club Brugge staat op het punt de transfer van de Amerikaanse doelman Ethan Horvath (21) te finaliseren. Horvath komt over van het Noorse Molde FK. Er ligt een contract tot 2021 voor hem klaar.

Horvath staat bekend als een van Amerika’s grootste talenten in doel en etaleerde vorig seizoen zijn kunnen in de Europa League waar hij onder meer Standard uitschakelde en zich nadien toonde tegen onder meer Ajax, Celtic en Sevilla. Horvath debuteerde in oktober voor de nationale ploeg – een 0-2-zege in de vriendschappelijke interland tegen Cuba – waar hij op termijn de nummer één moet worden.