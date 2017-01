Definitief: loopstrook op BK teruggebracht tot 250 meter: “Passen gewoon het reglement toe”

De KBWB heeft er geen gras over laten groeien na de commotie die ontstond over de parcourswijziging van het BK veldrijden. Veldritcoördinator Eddy Lissens vertelde aan onze redactie dat de loopstrook ingekort zal worden van 300 naar 250 meter. “We hebben gewoon het reglement toegepast. En dat zegt dat slechts tien procent van de totale afstand op voorhand als niet-berijdbaar mag worden beschouwd.”

“Het oorspronkelijk uitgetekende parcours bedroeg 3000 meter en dus mocht er driehonderd meter worden gelopen. Maar er zijn de jongste weken nog enkele wijzigingen aangebracht waardoor het parcours nu maar 2525 meter lang is. En dus hebben we ons beperkt tot een loopstrook van 250 meter. En ja, dat hebben we vandaag allemaal heel secuur nagemeten.”

Ook nieuw: zowel voor nieuwelingen als dames wordt de lus over het strand nog extra ingekort. Lissens: “Zij volgen de vloedlijn slechts een 50-tal meter en slaan dan meteen rechtsaf, laten beide kunstmatige bergjes links liggen en lopen terug naar de brug.”

Lissens zakt ook vandaag naar de kust af. “Maar we gaan de uitgestippelde trajecten niet meer wijzigen. Het is jammer dat de indruk is gewekt dat de loopstrook op vraag van een ploegleider is ingekort want dat is zeker niet het geval. We hebben gewoon het reglement toegepast. En dat zegt dat slechts tien procent van de totale afstand op voorhand als niet-berijdbaar mag worden beschouwd.”