Republikeinen laten plan om ethische waakhond te verzwakken al vallen

De Republikeinse volksvertegenwoordigers hebben hun voorstel om de onafhankelijke ethische waakhond van het parlement aan banden te leggen weer ingetrokken. Na kritiek van president-elect Donald Trump werd beslist om niet door te zetten met het voorstel, zo melden Amerikaanse media.

Republikeinen hadden maandag achter gesloten deuren beslist om de ethische waakhond van de parlementsleden, die in werd 2008 opgericht na enkele corruptieschandalen, aan wijzigingen te onderwerpen. Het ethische bureau zou een nieuwe naam krijgen, mag geen anonieme tips meer behandelen, mag niet meer communiceren met de buitenwereld en zou onder de rechtstreekse controle komen van het parlement. De Congresleden zouden dus ook onderzoeken kunnen laten stilleggen.

Maar het zal nu toch niet zo ver komen, zo melden onder meer CNN en NBC.

Reactie

De koerswijziging komt er nadat Donald Trump, nochtans van dezelfde partij, via het onvermijdelijke Twitter de beslissing van de parlementairen bekritiseerde. 'Met alles wat het Congres moet doen, moeten ze nu echt van het verzwakken van het onafhankelijke ethische orgaan hun eerste werk en hun eerste prioriteit maken', zei de president-elect. 'Concentreer jullie op de fiscale hervorming, de gezondheidszorg en alle andere belangrijker zaken!'

Het voorstel van de parlementsleden kwam dan ook erg ongelegen voor Trump, die tijdens zijn campagne beloofd had de corruptie aan te pakken.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 januari 2017

........may be, their number one act and priority. Focus on tax reform, healthcare and so many other things of far greater importance! #DTS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 januari 2017

‘Ethiek eerste slachtoffer van de Republikeinen’

Tegenstanders van de op stapel staande verandering vrezen dat de plicht van afgevaardigden om rekenschap af te leggen, zal worden uitgehold. ‘Blijkbaar is ethiek het eerste slachtoffer van het nieuwe Republikeinse Congres’, aldus Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Daarin hebben de Republikeinen nu de meerderheid. Het Office of Congressional Ethics was in 2008 op poten gezet na meerdere corruptieschandalen, waarbij drie parlementsleden in de gevangenis belandden.

‘Als het nieuwe Congres zulke regels invoert, gaat het Huis nog donkere dagen tegemoet. Het zal terugkeren naar de dagen waarin ethische overtredingen talrijk en getolereerd waren,’ klonk het in een statement van Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.