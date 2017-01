Facebook blokkeert ‘seksueel expliciete’ foto van standbeeld

Het standbeeld van de Vlaamse beeldhouwer Jean de Boulogne prijkt al vijfhonderd jaar op het Piazza del Nettuno in Bologna, Italië. Toen schrijfster Elisa Barbari de beeltenis van Neptunus op haar Facebookpagina postte, werd deze prompt offline gehaald. ‘Het schendt de reclamerichtlijnen van Facebook’, zegt het bedrijf.

Facebook stuurde een verklaring naar de vrouw: ‘De afbeelding kan niet worden toegelaten omdat het indruist tegen de reclamerichtlijnen van Facebook. De inhoud is expliciet seksueel en toont een groot deel van het lichaam, met de focus op de geslachtsdelen. Het gebruik van naakte afbeeldingen of video is niet toegestaan, zelfs voor artistieke redenen of in het onderwijs.’

Nee tegen censuur

De schrijfster reageert aan de Britse krant The Telegraph: ‘Ik wou mijn Facebookpagina promoten, maar volgens Facebook geeft het standbeeld te veel bloot. Echt? Neptunus?’

In de jaren ‘50 bedekten ze het standbeeld ook tijdens proclamaties. ‘Misschien wil Facebook daar terug naartoe?’ voegt Barbari toe.

Facebook antwoordt dat hun team miljoenen afbeeldingen per week moet verwerken, en dat ze soms foutief een reclameboodschap censureren. ‘Deze afbeelding is niet tegen onze regels, we verontschuldigen ons bij de gebruiker’, laat een woordvoerder van Facebook weten.

Het is niet de eerste keer dat Facebook de bal misslaat. Vorig jaar moest een Noorse Facebookgebruiker de bekende ‘Terror of War’ foto, waarop een Vietnamees meisje naakt wegrent van de bommen, weghalen. Later kwam Facebook terug op de beslissing omdat het bedrijf ‘de geschiedenis en de wereldwijde impact’ van de foto erkende.