Elise Mertens ondergaat wet van de sterkste in dubbelspel

Elise Mertens is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar).

Aan de zijde van de Française Alizé Cornet verloor Mertens kansloos met 6-1 en 6-1 van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Indiase Sania Mirza. Die vormen het eerste reekshoofd en klaarden de klus in slechts 42 minuten.

Elise Mertens, nummer 124 van de wereld, was de enige Belg op de tabel in Brisbane. In het enkeltoernooi strandde de 21-jarige Leuvense in de eerste kwalificatieronde.