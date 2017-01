Sport Vlaanderen, Studio Brussel en sportpsycholoog Jef Brouwers slaan de handen in elkaar om sportieve goede voornemens dit jaar te doen slagen. Drie tips vormen de leidraad in enkele humoristische, wervende filmpjes die verspreid worden via sociale media.

1- Door haalbare doelen te stellen, zie je jezelf ook evolueren naar dat doel, en dat werkt erg motiverend.

2- De sport waarmee je het snelst calorieën verbruikt, is niet noodzakelijk de sport die je het leukst vindt om te doen. Nochtans is dat laatste essentieel om gemotiveerd te blijven.

3- Zoek een buddy, dat maakt sporten voor velen een stuk leuker.