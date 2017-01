Serge Bruynkens eerste Belg bij de vrachtwagens in Dakar-rally

Serge Bruynkens is samen met zijn Kazachse rijder Artur Ardavichus en de Nederlander Michel Huisman als achtste geëindigd in de eerste rit bij de vrachtwagens. Bruynkens is daarmee de eerste Belg in het klassement.

“De klassementsrit was eigenlijk niet meer dan een opwarmertje, maar wel eentje dat alles te bieden had”, reageerde Bruynkens. “Snelheid, jumps, een checkpoint om erin te komen en hier en daar opletten voor de diepe greppels aan de kant van de weg. De Paraguyaanse wegen zijn eigenlijk best vergelijkbaar met de Argentijnse, die we vanaf dinsdag voor de wielen geschoven krijgen. Tijdens de rit werden we al snel geconfronteerd met een stuurwiel waar enorm veel speling op zat. Dat zorgde voor een groot onveiligheidsgevoel aan boord van de MAN 512. Wanneer je tegen hoge snelheid aan je stuur draait en er komt weinig tot geen reactie dan komt het erop aan om de schade proberen te beperken en niet te veel tijd te verliezen. Soms was het echt mikken om midden op de weg te blijven. Het team zal dat vanavond wel oplossen. Dinsdag wordt het opnieuw warm en klimt de temperatuur tot zo’n 43 graden Celsius. Dat wordt opnieuw puffen.”