Medische factuur ski-ongeluk Michael Schumacher loopt op tot 16 miljoen euro

Volgens de Britse krant 'The Sun' lopen de medische kosten voor de behandeling van Michael Schumacher op tot meer dan 16 miljoen euro.

Op 29 december 2013 was Michael Schumacher samen met zijn zoon Mick aan het skiën in het Franse Méribel toen hij net naast de ski-piste een ski-ongeluk kreeg. Schumacher belandde vervolgens in een coma waaruit hij na enkele maanden ontwaakte.

Sinds het ski-ongeluk is het gissen naar de exacte medische toestand van Schumacher. Wel is geweten dat hij thuis door een medisch team van 15 dokters en verplegers wordt verzorgd. Zij staan hem ook bij tijdens zijn revalidatie.

De factuur voor al die behandelingen en medische bijstand loopt ondertussen sterk op.'The Sun' kon documenten inkijken en kwam tot het besluit dat de medische kosten zo'n 115 000 Britse pond per week bedragen. De medische factuur zou ondertussen al zo'n 13,8 miljoen Britse Pond bedragen, ruim 16 miljoen euro.

In de nasleep van het ski-ongeluk verkocht de echtgenote van Michael Schumacher echter al wel de privéjet en het vakantiehuis in Noorwegen. Schumacher vergaarde tijdens zijn F1-carrière een vermogen dat wordt geschat op zo'n 590 miljoen euro.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: