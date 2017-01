Peeters: ‘Vakbonden stellen zaken onjuist voor’

Kris Peeters begrijpt de bezorgdheid van de vakbonden een beetje. Die trokken gisteren aan de alarmbel over de financiering van de sociale zekerheid.

CD&V mag het nog eens uitleggen. De christendemocraten worden door vakbonden en ziekenfondsen nog altijd gezien als de enige dam tegen het ‘rechtse’ beleid van de regering-Michel. De partij van Wouter Beke heeft zichzelf die rol toebedeeld. Maar tot nog toe heeft ze haar ambitie te weinig kunnen waarmaken – toch volgens de eigen achterban. De indexsprong is intussen wel wat verteerd, maar het ontbreken van een meerwaardebelasting blijft een doorn in het oog van de christelijke zuil.

En daar komt nu die hervorming van de financiering van de sociale zekerheid bovenop. ‘Ik hoop dat CD&V wakker wordt als zogenaamd links geweten van de regering’, strooide SP.A-kamerlid Monica De Coninck gisteren nog wat extra zout in de wonde.

‘Ik heb begrip voor de bezorgdheid van de sociale partners’, reageerde CD&V-vicepremier Kris Peeters gisteren. ‘Voor alle duidelijkheid: dit is geen besparing in de sociale zekerheid. Het gaat om een hervorming van de financieringsstromen.’ Maar tegelijk wijst Peeters er ook op dat ‘de sociale bescherming op niveau houden alleen realiseerbaar is wanneer er duidelijk sprake is van responsabilisering van alle betrokken actoren’. Daarmee zit hij helemaal op de lijn van zijn coalitiepartners N-VA en Open VLD, die ook passen voor een ‘blanco cheque’.

'Sluipende onderfinanciering'?

Peeters verwijt het front van vakbonden en ziekenfondsen bovendien dat het een aantal zaken onjuist voorstelt door te spreken van een ‘sluipende onderfinanciering’. De vicepremier wijst erop dat de financiering van de sociale zekerheid nu net verzekerd is omdat de toepassing van die bijpassing – de evenwichtsdotatie – wettelijk verankerd werd. Dat was tot nog toe niet het geval. Al zeker tot 2020 en nadien is een verlenging mogelijk na een evaluatie.

Maar het grote probleem voor de vakbonden is net dat het bedrag van die evenwichtsdotatie voortaan afhangt van een aantal ‘responsabiliseringscriteria’. Zijn er maatregelen tegen sociale fraude genomen? Hoeveel draagt de sociale zekerheid bij aan de sanering van de begroting? Zijn de door de regering genomen beslissingen uitgevoerd? Een nieuw op te richten Commissie Financiën en Begroting (CFB) zal daarop toezien. Peeters wijst erop dat daarin ambtenaren zullen zetelen die nauw samenwerken met de bestaande beheerscomités van de sociale zekerheid.

Door de beoordeling van die ‘responsabiliseringscriteria’ komt de financiering van de sociale zekerheid bij elke begrotingsopmaak en -controle onvermijdelijk op de regeringstafel. De vraag rijst of dat wel veel gaat veranderen. Ook nu wordt bij elke onderhandeling al gebikkeld over de sociale zekerheid. N-VA en Open VLD pleiten daarbij consequent voor extra besparingen.

‘De regering zal altijd beslissen, net zoals vroeger, wie onder welke voorwaarden kan rekenen op een bepaalde uitkering’, zegt Stefaan Vercamer, een CD&V-kamerlid dat sterk aanleunt bij beweging.net. ‘En als de regering die regelgeving vastlegt, moet daar ook voldoende financiering tegenover staan. Dat is nu wettelijk verankerd’.

Vercamer begrijpt de bezorgdheid van de vakbonden, ‘maar die responsabilisering gaat ook in twee richtingen’, zegt het kamerlid. ‘Als de regering met de taxshift een gat slaat in de sociale zekerheid door de werkgeversbijdragen te verlagen, moet zij ook maar maken dat het gat opnieuw opgevuld wordt. Dat is haar verantwoordelijkheid.’

Rode lap

Unizo begrijpt de kritiek van bonden en ziekenfondsen dan weer totaal niet. ‘Alleen al het woord responsabilisering – verantwoordelijkheid nemen – werkt blijkbaar als een rode lap op een stier’, zegt de werkgeversorganisatie.