Dakar 2017. Ritwinst en kopzorgen voor Jean-Marc Fortin

Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft maandag de eerste klassementsrit van de Dakar 2017 gewonnen. Een zege met een Belgisch tintje, want de Qatarees rijdt voor het Belgische Overdrive Racing. Teammanager Jean-Marc Fortin ziet vier van zijn wagens in de top tien staan.

Toch zijn er ook kopzorgen. Net na de finish ontstond er een brandje, veroorzaakt door een olielek, aan de wagen van Al-Attiyah. Teammaat Giniel De Villiers nam de Qatarees op sleeptouw tot aan het bivak.

“De ritzege van Al-Attiyah is voor ons een uitstekend begin van de Dakar 2017”, reageerde Fortin. “Fijn om met een zege te beginnen. Het enige minpunt is dat de motor vlak na de finish vuur vatte door een olielek. De brand stelde niet zoveel voor, maar Nasser mocht de motor niet meer laten draaien. Dat De Villiers hem tot aan het bivak trekt, is toegestaan door het reglement. Straks zullen we alles herstellen, zodat Nasser dinsdag met een frisse wagen kan starten. Gelukkig dat dit vandaag en niet morgen gebeurt, want dan zou het einde verhaal zijn.”

“Xavi Pons werd tweede, maar hij zou straftijd krijgen vanwege overdreven snelheid, waardoor drie van mijn wagens in de top vier zouden komen te staan. Dat is leuk, maar veel stelt het niet voor. Dinsdag wacht ons een rit van 275 kilometer. Er zit al een beetje navigatie in verwerkt, maar het is slechts een voorsmaakje van wat ons woensdag te wachten staat. Dan klimmen we boven de 3.000 meter en kan het echte werk beginnen.”

Moeilijke start voor Charly Gotlib

De eerste rit van de Dakar 2017 verliep niet vlekkeloos voor Charly Gotlib, navigator van de Spanjaard Albert Llovera (Tatra). Nadat hun racetruck moest uitwijken voor een gestrande deelnemer, kwamen ze zelf vast te zitten in de modder. Gotlib, aan zijn 28e Dakar bezig, eindigde als 41e en verloor meteen 20 minuten.

“We gingen van start onder een loden zon en aanvankelijk ging alles uitstekend,” verklaarde Gotlib. “Op het smalle stofferige en bijwijlen modderige parkoers haalden we drie andere trucks in. Na ongeveer 21 kilometer moesten we uitwijken omdat een andere deelnemer vastzat in de modder. Bij dat manoeuvre hebben we onszelf in moeilijkheden gebracht, want ook wij kwamen vast te zitten. Gelukkig heeft een andere deelnemer ons vlot getrokken, waarna we zonder problemen de finish bereikten. Bij dat voorval hebben we zes minuten verloren. Dinsdag wacht ons een trip van 812 kilometer, waarvan 284 tegen de tijd. We maken ons op voor een stofferige en technische rit.” .

Trucker Tsjech Martin Kolomy wint eerste etappe, Serge Bruynkens (8e) beste Belg

De Tsjech Martin Kolomy heeft de eerste etappe in de Dakar voor vrachtwagens gewonnen. In zijn Tatra legde hij de 39 kilometer tussen de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion en het Argentijnse Resistencia af in precies dertig minuten. Dat was dertien seconden sneller dan de Nederlandse Iveco van Ton van Genugten. Een andere Nederlander, Martin van den Brink, zette met zijn Renault op 25 seconden de derde tijd neer.

Titelverdediger Gerard de Rooy kende al meteen pech met zijn Iveco. Gehinderd door een lekke linkerachterband moest de Nederlander als vijfde 42 seconden prijsgeven.

Serge Bruynkens was als co-piloot van de Kazach Artur Ardavichus (MAN) met een achtste plaats op 1:21 beste Belg. .

