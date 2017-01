IS eist aanslag in Bagdad op, minstens 24 doden

Bij een zelfmoordaanslag met een bomauto in Sadr-stad, een overwegend sjiitische wijk in het noordoosten van Bagdad, zijn maandag minstens 24 mensen omgekomen en 67 gewonden gevallen. Dat melden de lokale politie en de hulpdiensten. IS heeft intussen de aanslag opgeëist.

De aanslag gebeurt op de dag dat Frans president François Hollande een bezoek brengt aan de Iraakse hoofdstad. Hij is er om de Franse militairen die er het Iraakse leger ondersteunen, een hart onder de riem te steken. Op het programma staan ook ontmoetingen met premier Haider al-Abadi en president Fuad Masum.

Een groot deel van de slachtoffers zijn dagloners die er op een plein stonden te wachten op werk.

Zaterdag kostte een dubbele aanslag op een drukke markt van al-Sinek, in het centrum van Bagdad, al het leven aan 27 mensen. Die werd later opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS).