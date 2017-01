Minstens 3 doden bij aanslag in Mogadishu

In Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, zijn maandag krachtige explosies en geweerschoten gehoord in de buurt van de internationale luchthaven. Het zou gaan om een zelfmoordaanslag. Minstens drie mensen kwamen om het leven.

Een zelfmoordterrorist bracht een wagen tot ontploffing aan het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie voor peacekeeping. De drie slachtoffers zijn leden van de veiligheidsdiensten die rond het gebouw circuleren.

In Somalië vinden geregeld bomaanslagen plaats in hotels of aan militaire controleposten. Die worden meestal opgeëist door de lokale terreurorganisatie Al-Shabaab.