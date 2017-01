Obama: “Presidentschap was een privilege”

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het presidentschap zondag, negentien dagen voordat hij de sleutel van het Witte Huis doorgeeft aan Donald Trump, een “privilege” genoemd. De ontslagnemende president maakte ook gebruik van het nieuwe jaar om op Twitter terug te kijken naar zijn acht jaar als president.

“Het is het grootste privilege van mijn leven geweest om te dienen als jullie president. Ik kijk ernaar uit naast jullie te staan als burger. Gelukkig Nieuwjaar iedereen”, aldus Obama op Twitter.

Daarnaast kijkt de Democraat terug op de grootste verwezenlijkingen van zijn acht jaar als president, van de hervorming van de ziekteverzekering, de legalisering van het homohuwelijk, tot de strijd tegen de klimaatverandering en de groei van de sector van de hernieuwbare energie.

“We ruilden buitenlandse olie voor propere energie, we verdubbelden de standaarden voor de brandstofefficiëntie en we handelden op een globale schaal om de enige planeet die we hebben te redden”, schreef de president.

De woordvoerder van Donald Trump liet zondag nog weten dat de volgende president snel nadat hij de eed aflegt een aantal besluiten zal nemen “om veel regels en beschikken af te schaffen die de regering de voorbije acht jaar heeft genomen en die de economische groei en het scheppen van jobs afremmen”.