‘Regering verzwakt sociale zekerheid op gevaarlijke manier’

Vakbonden en ziekenfondsen eisen dat de regering de geplande hervorming van de financiering van de sociale zekerheidherbekijkt.

‘De federale regering verzwakt de sociale zekerheid op een gevaarlijke en bijna onopgemerkte manier.’ Het gemeenschappelijk front van Vlaamse én Franstalige christelijke, socialistische en liberale vakbonden en ziekenfondsen zet met een opiniestuk in De Standaard de hakken in het zand tegen de regering-Michel.

Reden voor het verzet is de geplande hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Daarbij vergroot de regering haar controle over de uitgaven. Voortaan wil de regering niet langer spontaan eventuele tekorten in de sociale zekerheid bijpassen. Eerst wil ze weten of de sociale partners wel verantwoordelijk zijn omgesprongen met het budget door enkele ‘responsabiliseringscriteria’ af te toetsen. Zijn er maatregelen tegen sociale fraude genomen? Hoeveel draagt de sociale zekerheid bij aan de sanering van de begroting? Zijn de door de regering genomen beslissingen uitgevoerd?

Pas wanneer er op deze en andere vragen een positief antwoord komt, komt de regering met de zogenaamde evenwichtsdotatie over de brug – voor dit jaar begroot op 2,7 miljard euro. Een nieuw op te richten Commissie Financiën en Begroting (CFB) moet budgettaire ontsporingen opsporen. ‘Een kwestie van zorgvuldig om te springen met het geld van onze belastingbetalers’, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

‘Asociaal’

De coalitie van vakbonden en ziekenfondsen ziet dat anders: ‘Dat zogenaamde responsabiliseringsmechanisme is een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over asociale besparingsmaatregelen aan te vatten en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen’, schrijven ze.

En dat terwijl de budgettaire ontsporingen vooral door tegenvallende inkomsten worden veroorzaakt, meent Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten. ‘Men organiseert de onderfinanciering van de sociale zekerheid om er ons dan voor verantwoordelijk te stellen’, vreest hij.

De organisaties voelen zich ook onder ‘voogdij’ geplaatst door de oprichting van de CFB. ‘Dit zogenaamd neutraal, “technocratisch” bestuur is gezichtsbedrog en verbergt vooral dat de regering haar macht versterkt.’

Nochtans ligt de oplossing voor een rechtvaardige financiering van de sociale zekerheid volgens de tekstschrijvers voor de hand: meer fiscale rechtvaardigheid. ‘Op die koerswijziging hopen wij echt. Zo niet is het einde van ons socialezekerheidsmodel in zicht.’

Quid CD&V?

De Kamer buigt zich volgende week over het wetsontwerp van de regering. Van Gorp hoopt dat de kwestie nu eindelijk voorwerp van debat wordt, ‘nu de regering in stilte de politisering van de sociale zekerheid heeft georganiseerd’.

Dat ook Patrick Develtere, voorzitter van Beweging.net, het opiniestuk apart nog eens ondertekent, toont de onderliggende boodschap: CD&V, hoe hebben jullie dit kunnen laten passeren?