Van jonge veiligheidsagente tot Franse zakenman: dit zijn de slachtoffers van de aanslag in Istanbul

Bij de schietpartij in een nachtclub in Istanbul kwamen op nieuwjaarsnacht 39 mensen om het leven. Het gaat om 25 mannen en 14 vrouwen. Bij de slachtoffers zitten ook heel wat buitenlanders.

Bij de 39 doden zitten minstens 15 mensen met de buitenlandse nationaliteit. Eerder raakte al bekend dat er ook een Belg om het leven kwam. Het gaat om Kerim A., een Limburger van 23.

Kerim Akyil uit Limburg

Daarnaast zijn er drie dodelijk slachtoffers uit Jordanië en kwamen ook één Canadees en één Syriër om het leven. Verschillende slachtoffers kwamen uit Saudi-Arabië, volgens de bronnen tussen de vijf en zeven Saudi's kwamen om.

Elias Wardini, Haykal Mousallem en Rita Shami uit Libanon kwamen ook om. Moussalem was net vijf maanden getrouwd met zijn vrouw, die de aanslag overleefde, vertelde een vriend. 'Ze wilden de perfecte plaats vinden om nieuwjaar te vieren.'

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen bevestigd dat er ook een Tunesische zakenman en zijn vrouw gestorven zijn. Zij had ook de Franse nationaliteit.

Ook een Israëlische vrouw van 18, Leann Zaher Nasser , kwam om.

De Indiër Abis Rizvi, zoon van een voormalig parlementslid stierf in de nachtclub. Ook landgenoot Khushi Shah werd één van de slachtoffers.

Een Iraakse student, Ahmed R. Essam, die Internationale Betrekkingen studeerde aan de Universiteit van Erbil, werd eveneens doodgeschoten. Nog 3 andere Irakezen stierven bij de aanslag.

Bij de Turkse slachtoffers is intussen duidelijk dat politieman Burak Yildiz (21) om het leven kwam bij de aanslag, net als bewaker Fatih Cakmak. Yildiz was nog maar 18 maanden aan de slag bij de politie. Hatice Karcilar, die voor een privébeveiligingsfirma werkte in de club, werd ook doodgeschoten. Verder werd een kelner van de club, Kenan Kutluk, gedood en Ayhan Arik (47), een reisorganisator. Mustafa Sezgin Seymen is nog een ander Turks slachtoffer.

Meerdere slachtoffers werden intussen al begraven.

Reina

De aanslag vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de populaire nachtclub Reina in Istanbul. Zo’n 700 mensen vierden er Nieuwjaar. De politie is nog steeds op zoek naar de schutter.