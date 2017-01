Terwijl de Turkse politie nog op zoek is naar de dader(s) van de terreuraanval op de nachtclub in Istanbul, zijn er op sociale media beelden opgedoken van het moment waarop de aanslag begon. Op de beelden is te zien hoe (minstens) één aanvaller eerst een agent en vervolgens een burger neerschiet alvorens de populaire Reina club binnen te dringen. Daar maakte hij nog minstens 37 dodelijke slachtoffers.