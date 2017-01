De borden zijn overbodig geworden nu de maximumsnelheid op gewestwegen in Vlaanderen teruggebracht is van 90 km/u naar 70 km/u. ‘Dit betekent een besparing van 3,2 miljoen euro, en een logischere, duidelijkere en veiligere verkeerssituatie op onze gewestwegen,’ zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

‘Tot nu toe was het de regel dat er op de gewestwegen 90 km/u mocht gereden worden maar op zowat 75 procent van die gewestwegen gold de uitzonderingsregel dat er slechts 70 km/u mocht gereden worden’, zegt de minister van Mobiliteit. ‘We maken nu van de uitzondering de regel. Dat betekent dat er op gewestwegen slechts 70 km/u mag gereden worden, tenzij het expliciet anders staat aangegeven. Het gevolg is dat het oerwoud aan snelheidsborden dat nu langs de gewestwegen staat, overbodig wordt en verwijderd kan worden. De situatie op de gewestwegen wordt er leesbaarder en duidelijker door, en dus ook veiliger. Bovendien betekent het een besparing van 3,2 miljoen euro, aangezien we die verwijderde borden niet meer moeten onderhouden en kunnen recycleren.’

Evaluatie

Mobiliteitsorganisatie Touring juicht de beslissing toe. ‘Het is goed dat die borden verdwijnen en er wat meer logica gebracht wordt in de verkeerssituatie’, zegt woordvoerder Danny Smagghe. ‘Anderzijds vinden we dit ook een unieke gelegenheid om eens een evaluatie te maken van de snelheidslimieten op de Vlaamse wegen. Er zijn waarschijnlijk plaatsen waar 70 km/u logischer zou zijn dan de 90 km/u die nu gelden, en omgekeerd.’