Belgen kiezen sociale media voor sturen van nieuwjaarswensen

De Belgen kiezen steeds meer voor sociale media als Facebook, Twitter en apps zoals WhatsApp en Instagram om nieuwjaarswensen over te maken. Het aantal verstuurde sms’en blijft afkalven. Dat blijkt uit cijfers van de vier telecomoperatoren.

Proximus noteerde tijdens de nieuwjaarsnacht 97.981 giga bite mobiel dataverkeer, of meer dan het dubbele van vorig jaar (47.889 giga byte). Het aantal smsjes kwam uit op 18,1 miljoen, tegenover 21,4 miljoen vorig jaar (15,44 pct minder). Daarmee blijkt wensen uitwisselen bij Nieuwjaar populairder dan bij Kerstmis, toen Proximus 78.000 GB mobiel dataverkeer optekende en bijna 9,8 miljoen smsjes verwerkte.

Zelfde beeld bij Orange met 46.000 GB aan nieuwjaarsberichten in de vorm van onder andere foto’s en filmpjes. Het mobiel dataverkeer lag daarmee 81 pct hoger dan vorig jaar. Het 4G-verkeer steeg zelfs met 127 pct ten opzichte van vorig jaar. Er werden 12 miljoen sms verstuurd (31 pct minder dan in 2016). Rond middernacht was de piek met 914 sms’en per seconde bij Orange.

De Telenet mobiele telefonieklanten verbruikten 13.419 GB (een stijging van 54 pct met vorig jaar) en verstuurden 5,7 miljoen sms’jes (4 pct minder). Base-klanten verstuurden massaal nieuwjaarswensen via toepassingen als WhatsApp en Facebook, goed voor 27.126 GB of een stijging van 61 pct (16.888 GB in 2016). Bij BASE nam het sms-gebruik met 24 pct af tot 7,4 miljoen berichten (9,7 miljoen in 2016).

Ter vergelijking: bij de overgang 2010-2011 verwerkten Proximus, Mobistar (nu Orange) en Base meer dan 113 miljoen sms’en, toen een recordhoogte. Dat is meer dan gehalveerd naar vandaag ruim 43,2 miljoen sms’jes.