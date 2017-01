Bij een gewapende aanval op een nachtclub in de Turkse stad Istanboel zijn minstens 35 mensen gedood en raakten 40 anderen gewond. Dat zegt Vasip Sahin, de gouverneur van Istanboel. Hij spreekt van een terreuraanslag.

Eén aanvaller schoot een politieagent en een burger neer, voordat hij de populaire Reina nachtclub binnenging, zegt gouverneur Savin. Eenmaal binnen in de club, waar zo’n 600 mensen nieuwjaar vierden, opende de aanvaller het vuur.

De gouverneur spreekt onomwonden van een terreuraanslag. 'Een terrorist voerde deze brutale, beestachtige aanval uit door kogels af te schieten op onschuldige mensen die alleen maar nieuwjaar wilden vieren en plezier wilden maken', zei Savin aan journalisten aan de nachtclub. Zeker 35 mensen kwamen om bij de schietpartij, minstens 40 andere feestvierders raakten gewond. Hoe ze eraan toe zijn, is niet duidelijk.

Aanvaller verkleed?

In de eerste berichten was er sprake van twee aanvallers, die rond half twee plaatselijke tijd de club binnenvielen. Maar volgens gouverneur Savin is er dus maar één aanvaller. Die zou zich volgens onbevestigde berichten verkleed hebben als kerstman.

Op het internet circuleren beelden waarvan gezegd wordt dat ze door een bewakingscamera gefilmd zijn. Daarop is een verklede man te zien. Dat zou de aanvaller zijn, meldt onder meer CNN Turk. Maar de echtheid van die beelden is nog niet bevestigd.

Volgens het Dogan-persagentschap vertellen ooggetuigen dat de aanvaller Arabisch sprak.

De nachtclub ligt in de Europese kant van Straat van Bosphorus die Istanboel in twee deelt. Volgens tv-zender NTV sprongen sommige feestvierders in het water om aan de kogels te ontsnappen. Ze werden door de politie gered.

Terreuralarm

In Istanboel gold een zwaar terreuralarm tijdens de overgang van oud naar nieuw. Meer dan 17.000 agenten waren ingezet, verspreid over de hele stad.

De aanslag in de nachtclub is de zoveelste in de Turkse stad Istanboel. In januari stierven 12 mensen, voornamelijk toeristen, toen bij een zelfmoordaanslag in het hartje van Istanboel. In juni werd een driedubbele zelfmoordaanslag gepleegd op de internationale Ataturk-luchthaven van de stad. Daarbij kwamen 74 mensen om. En half december vielen 41 doden en 166 gewonden toen twee bommen ontploften vlakbij het voetbalstadion in de stad. Onder de doden waren 30 agenten.