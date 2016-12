In zijn laatste nieuwjaarstoespraak waarschuwt de Franse president François Hollande voor nationalisme. Maandag reist hij naar Irak.

‘In sommige tijden kan alles dramatisch veranderen. We beleven nu zo'n periode’, zei hij. ‘Kunnen we ons inbeelden dat ons land zich achter muren terugtrekt, tot enkel zijn interne markt, met een eigen nationale munt en kinderen discrimineert?’

Het Franse staatshoofd noemde het Front National, de extreemrechtse partij van Marine Le Pen, niet bij naam, maar hij haalde wel de Brexit en de verkiezing van Donald Trump aan. Die voorbeelden tonen aan dat de democratie ‘kwetsbaar en omkeerbaar’ is.

Hollande zei ook dat hij in Irak de Franse soldaten een groet wil brengen. ‘We hebben de gesel van het terrorisme nog niet beteugeld. We moeten hen blijven bestrijden’, zei Hollande. ‘In het buitenland - dat is het doel van onze militaire operaties in Mali, Syrië en Irak.’

Het Franse leger steunt de Iraakse strijdkrachten met opleidingen, advies en artillerie in de strijd tegen de jihadisten. Bovendien voeren de Franse gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen uit tegen stellingen van de IS in Irak en Syrië.

Frankrijk was vorig jaar het doel van verschillende zware islamistische aanslagen, deels in naam van de IS of in opdracht daarvan. Hollande verklaarde dat de strijd tegen het terrorisme ook in eigen land moet voortgezet worden, om aanslagen te verijdelen en radicalisering tegen te gaan.