De Belgische bondscoach heeft een nieuwjaarsboodschap voor alle supporters op Facebook geplaatst. Hij blikte nog even terug op het afgelopen jaar en spreekt dan ook zijn wensen uit voor het nieuwe jaar.

“Aan alle fans van de Rode Duivels die we hebben overal te wereld: bedankt voor de steun in 2016! Het is een uitdagend jaar geweest, maar het was een jaar waarin we beter geworden zijn. We ontdekten veel over onszelf en jullie rol was heel belangrijk. Dus, ik wil jullie een mooi einde van het jaar wensen en dat jullie met alle dromen en hoop 2017 kunnen starten met een goeie gezondheid. Ik hoop jullie binnenkort te zien,” zegt Martinez.