Nieuwe jaar heeft ook sneeuw in petto

Het KMI verwacht zondag een grijze dag, waarbij het vooral opletten is voor mogelijk gladde wegen. In de nacht van zondag op maandag brengt een storing regen naar zee, smeltende sneeuw en sneeuw naar Vlaanderen en sneeuw naar de Ardennen. Ook maandagvoormiddag blijft het in de Ardennen nog wat sneeuwen. Dat meldt het KMI.

Zaterdagnamiddag blijft het grijs met nevel en lokale mist. Vooral in het noordwesten kan er soms wat aanvriezend gemiezer vallen. In de Ardennen is het wel zonnig. De maxima schommelen rond de 1 à 2 graden in het binnenland, rond de 3 graden in Hoog-België en rond de 5 graden aan zee.

Tijdens de nieuwjaarsnacht daalt het wolkendek en neemt de nevel opnieuw toe. Hier en daar kunnen ook aanvriezende mistbanken ontstaan. Uit de wolken valt soms wat gemiezer, dat kan aanvriezen en gladde wegen kan veroorzaken. Het kwik daalt tot tot -7 graden in de Hoge Venen, tot +1 aan zee en tot tussen -4 à -2 graden elders, bij een matige wind.

Zondag wordt het grijs met lage wolken, nevel en lokaal aanvriezende mist. Later stijgt de kans op wat aanvriezende motregen. De maxima liggen rond de -2 graden in Hoog- België, rond +4 aan zee en rond +1 à +2 graden elders.

Sneeuw

Zondagavond begint het aan zee te regenen. De regen gaat al snel over in smeltende sneeuw of soms sneeuw in Laag-België en in sneeuw in de Ardennen, waar een dun sneeuwtapijtje wordt gevormd. De minima liggen rond de -3 graden in de Ardennen, rond +1 in het centrum van het land en rond de +4 graden aan zee.

Ook maandagvoormiddag blijft het in de Ardennen nog wat sneeuwen. In het noorden is eerst het droger met soms opklaringen, maar nadien komen er meer wolken, soms vergezeld van buien met regen of eventueel smeltende sneeuw in Vlaanderen en sneeuw op de Ardense hoogten. De maxima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. In het centrum verwachten we maxima rond 4 of 5 graden.

Dinsdag blijft het meestal droog, de rest van de week wordt het meestal wisselvallig met droge momenten en perioden met meer wolken, die vergezeld zijn van regenbuien of buien van smeltende sneeuw in Vlaanderen en smeltende sneeuw of sneeuw in de Ardennen. De maxima blijven de hele week gelijkaardig, ’s nachts vriest het.