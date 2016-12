Aan de andere kant van de wereld is 2017 al begonnen. Om 11 uur onze tijd mochten het vuurwerk en de champagnekurken al knallen in Samoa, Tonga en Kiritimati in de Stille Oceaan.

Omstreeks 12 uur is Nieuw-Zeeland aan de beurt en om 14.00 uur onze tijd het Australische Sydney. Het nieuwe jaar schuift dan verder op in oostelijke richting.

En wanneer de Belgen om middernacht hun vuurwerk al afgestoken hebben, kunnen de Brazilianen in Rio de Janeiro nog drie uur dansen tot “hun” middernacht. In New York begint het nieuwe jaar pas op 1 januari 06.00 uur Belgische tijd, in Los Angeles om 09.00 uur.

Het eiland Baker Island (in de Stille Oceaan tussen Hawaï en Australië) moet het langst wachten op de intrede van het nieuwe jaar. Bij ons zal het dan 13.00 uur zijn. In Kiritimati beginnen ze dan al aan 2 januari.