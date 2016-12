Akkoord bereikt over aftreden van Kabila

Na vijftien dagen van onderhandelen zijn meerderheid en oppositie in Congo tot een akkoord gekomen, dat zaterdagochtend ondertekend zal worden. Er werd overeengekomen dat president Kabila zal aftreden na verkiezingen, die voor het einde van 2017 moeten doorgaan.

Marcel Utembi, de voorzitter van de Congolese bisschoppenconferentie, meldde vrijdagavond dat er een akkoord is bereikt over een vreedzame machtsoverdracht in Congo in 2017. De bisschoppen bemiddelen al wekenlang tussen het regime van president Joseph Kabila en de oppositiegroepering Le Rassemblement. ‘Vandaag is het politieke compromis er, de ondertekening van het akkoord zal zaterdagmorgen gebeurden’, zo verklaarde Mgr. Utembi.

De grote lijnen van een akkoord lagenvorige week al vast. ­Kabila, wiens mandaat op 19 december verstreek, mag aanblijven tot na de presidentsverkiezingen, die eind 2017 moeten plaatsvinden – aanvankelijk wilde Kabila aan de macht blijven tot het voorjaar van 2018. Hij verbindt er zich ook toe dat hij de grondwet niet zal veranderen om een ­derde ambtstermijn mogelijk te maken.

Oppositiepartij Rassemblement mag dan weer een nieuwe premier aanduiden. Daarnaast wordt er een commissie van hoge magistraten geïnstalleerd. Die moet enkele politiek erg gevoelige dossiers onderzoeken, zoals de vrijlating van politieke gevangenen en de terugkeer van ballingen.

Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 kende Congo nog nooit een vreedzame machtsoverdracht.