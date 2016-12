Crevits trekt 1,5 miljoen uit voor lerarenopleiding

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om de hervorming van de lerarenopleiding voor te bereiden. Het geld gaat naar universiteiten, hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs. Dat schrijft De Morgen.

De universiteiten, hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs moeten hun kennis uitwisselen en samen aan de slag gaan om bijvoorbeeld de organisatie van stages te verbeteren. Ook wordt er in 68.000 euro voorzien voor de professionalisering van de opleiders zelf, zo zegt minister Crevits.

Aanvankelijk, enkele maanden geleden, was Crevits nog van plan om 1 miljoen euro uit te trekken. Vandaag wordt dat budget dus met 500.000 euro verhoogd. De geselecteerde projecten zullen de komende maanden van start gaan.

Op dit moment volgen zo’n 29.000 jongeren een lerarenopleiding. De Vlaamse regering bereikte in het voorjaar overeenstemming over een hervorming. Op 1 september 2019 moeten de eerste studenten starten in de vernieuwde opleiding. Zij zullen kunnen kiezen uit een opleiding aan een hogeschool of universiteit.