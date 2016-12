Schot en Nederlander spelen finale op WK darts

Het PDC-wereldkampioenschap darts krijgt maandag sowieso een finale tussen een Schot en een Nederlander. Zondag staat de Schotse tweevoudige titelverdediger Gary Anderson (PDC-2) immers in de halve finales (best of 11) tegenover zijn landgenoot Peter Wright (PDC-3), terwijl de andere halve finale een Nederlands onderonsje wordt tussen ‘s werelds nummer 1 Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld (PDC-12).

Anderson won vrijdag zijn zestiende WK-wedstrijd op rij en verbeterde zo het record van Phil Taylor (2009-2011) en Adrian Lewis (2011-2013). Dat gebeurde in een partij van een ontzettend hoog niveau, waarin Anderson Dave Chisnall (PDC-7) met 5-3 versloeg.

Het publiek in het Alexandra Palace van Londen mocht om 33 180’s juichen, slechts één minder dan het record dat Anderson en Lewis vorig jaar in de finale vestigden. Chisnall nam liefst 21 180’s voor zijn rekening en evenaarde daarmee het record van Van Barneveld in de finale van 2007. Het bleek onvoldoende om Anderson van de zege te houden. Daarvoor miste hij net iets te vaak een cruciale dubbel. Chisnall eindigde met een gemiddelde van 104,6 per beurt, Anderson scoorde iets beter met 105,9.

Peter Wright deed het eveneens uitstekend. Hij won met 5-3 van James Wade (PDC-6) en liet daarbij met 104,79 voor de vierde keer op rij een gemiddelde van boven de honderd noteren. Wade liet in de aanvangsfase ook wel wat bewonderen. Nadat hij de eerste set verloren had, kwam hij met checkouts van 144 en 155 op een 1-2 voorsprong. Wright liet zich ook op dat gebied niet onbetuigd. Hij maakte het af met een 134 finish, nadat hij al 130, 121 en 100 uitgeworpen had.

Ook Michael Van Gerwen won al zijn wedstrijden op dit WK met een gemiddelde van boven de honderd. Tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-24) werd het 103,08 en dat vertaalde zich in een vlotte 5-1 zege. Twee keer eindigde Van Gerwen met een 170 maximum uitworp.

Raymond van Barneveld schakelde zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor (PDC-4) met 5-3 uit. Zowel van Barneveld als Taylor wisselden goede beurten en hoge finishes af met flinke dips en missers. Vooral de Nederlander was het af en toe helemaal kwijt. Toch wist hij zich steeds weer op te richten en terug te knokken. Een gemiddelde van 96,31 bleek uiteindelijk voldoende om ‘The Power’, die gemiddeld 95,65 gooide, een plaats bij de laatste vier te ontzeggen.

Bij die laatste vier is Wright de enige wiens naam nog niet op de erelijst prijkt. In 2014 was de kleurrijke Schot wel al eens verliezend finalist tegen Van Gerwen. Van Barneveld won het WK in 2007.