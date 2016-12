PVDA en Noord-Korea in oktober nog samen op conferentie

‘F*ck Noord-Korea,’ schreef PVDA-voorzitter Peter Mertens vrijdag na kritiek van N-VA voorzitter Bart De Wever. Maar waarom schoof PVDA nog maar twee maanden terug met de Noord-Koreaanse communisten aan tafel?

Eind oktober vond de achttiende editie plaats van de International Meeting of Communist and Workers’ Par­ties, deze keer in Hanoi, Vietnam. Op de gastenlijst, die online terug te vinden is, staan 57 communistische partijen van over heel de wereld. Daarbij een delegatie uit Noord-Korea en ook uit België. Internationaal PVDA-medewerker Mario Franssen – ‘niet iemand van de leiding,’ volgens Mertens – is daarnaartoe getrokken.

‘Vorig jaar waren de Noord-Koreanen niet gekomen, dit jaar waren ze er wel,’ zegt Mertens, ‘dat wisten we niet vooraf en ik vond het zelf vervelend. We hebben daarom laten weten dat we niet meer zullen afzakken naar die internationale conferentie.’

De aanwezigheid op de bijeenkomst is op zijn minst erg onvoorzichtig voor een partij die in alle toonaarden beweert de oude, stalinistische, gewaden te hebben afgeworpen. ‘Als je de balans opmaakt: wat voor lieden zijn dit? Zijn dit mensen die nu meer of minder afstand genomen hebben van de uitwassen van hun eigen ideologie?,’ wierp N-VA voorzitter Bart De Wever vrijdag op in een interview met Newsmonkey. Hij omschreef de marxisten als ‘ het restafval van de 20ste eeuw’.

‘Wat een vulgaire en ontmenselijkende omschrijving,’ vindt Mertens. Hij houdt vol dat zijn partij wel degelijk een andere, minder dogmatische koers is gaan varen sinds het zogenaamde vernieuwingscongres van 2008. ‘De nieuwe partijleiding heeft vanaf het begin de militaristische en dynastieke dictatuur in Korea veroordeeld. Duidelijk en onvoorwaardelijk. De internationale steunbetuigingen aan Korea ondertekenen wij al jaren niet meer.’

Is het dan niet verdacht om acht jaar later toch nog tegen de Noord-Koreaanse lamp te lopen? ‘Nogmaals, wij onderhouden geen relaties met die club. We gaan naar die conferentie om contacten te hebben met de Indiase, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse partijen. Die contacten gaan we vanaf nu bilateraal opzetten.’