VN-Veiligheidsraad stemt zaterdag of het steun geeft aan Russisch-Turks voorstel voor staakt-het-vuren

Binnen de VN-Veiligheidsraad heeft Rusland een resolutie op tafel gelegd die steun geeft aan het Russisch-Turkse plan voor een staakt-het-vuren en voor het opstarten van vredesgesprekken in Astana eind volgende maand. De Russen hopen dat er zaterdag over de tekst gestemd kan worden.

Volgens de Russische ambassadeur bij de VN Vitali Tsjoerkin is de tekst vrijdag achter gesloten deuren bestudeerd. Verschillende landen zouden verbeteringen hebben voorgesteld en Rusland zou de tekst de komende uren bijsturen. “We hopen die morgen unaniem te kunnen goedkeuren”, zei Tsjoerkin.

Onder de hoede van Rusland en Turkije hebben een aantal strijdende partijen in Syrië een akkoord gesloten in de hoop een einde te kunnen maken aan de Syrische burgeroorlog, die sinds 2011 al minstens aan 310.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen mensen op de vlucht heeft gejaagd. Sinds middernacht is een staakt-het-vuren van kracht.