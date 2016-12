Rapport FBI en Homeland Security wijst naar Rusland

Een vrijgegeven dertien pagina’s tellend rapport van de FBI en het Department of Homeland Security moet aantonen hoe Russische inlichtingendiensten (RIS) zich in de Amerikaanse verkiezingsstrijd mengden via cyberhacking. De vrijgave gebeurde op dezelfde dag dat president Obama sancties aankondigde tegen Rusland.

‘Grizzly Steppe’ is de naam die de Amerikanen geven aan de cyberaanvallen die aan Rusland worden toegeschreven. Volgens het rapport zou de hacking al in de zomer van 2015 begonnen zijn met een gerichte e-mailscam aan meer dan 1.000 ontvangers, onder wie heel wat beleidsmakers. Ook één politieke partij (de Democratische partij) was het slachtoffer van die aanval. Via malware, software waarmee computersystemen gehackt worden, konden allerlei gegevens verzameld worden.

In de zomer van 2016 zou een nieuwe gerichte aanval gebeurd zijn. Via een vals webmaildomein zouden de hackers de toegang hebben gehad tot heel wat informatie, waarschijnlijk ook van belangrijke leden van de Democratische partij van president Barack Obama. De Amerikaanse overheid gaat ervan uit dat die informatie naar de pers werd gelekt met de bedoeling die openbaar te maken.

De hackings zouden lang zijn blijven doorgaan. Instanties die aan de RIS gelinkt zijn, zouden zelfs in de dagen na de verkiezingen nog nieuwe gerichte e-mailscams hebben opgezet.

Sancties

Donderdag ondertekende afscheidnemend president Obama het besluit waarmee de VS Rusland santioneren voor de hacking. Zo zijn 35 diplomaten uit de Russische ambassade in Washington en het consulaat in San Francisco ‘non grata’, wat betekent dat ze het land uit moeten.

Twee Russische ‘recreationele’ vestigingen, in de staten Maryland en New York, en die door ‘Russisch personeel worden gebruikt voor inlichtingen-gerelateerde doeleinden’, gaan dicht. Er zijn sancties tegen de Russische inlichtingendiensten GRU en FSB, vier hooggeplaatste officieren van de GRU en drie bedrijven die veronderstelde ondersteuning hebben geboden aan de cyberoperaties van de GRU.

Rusland heeft de aantijgingen altijd ontkend en blijft dat doen. Het Kremlin kondigde al een gepast antwoord aan. De nieuwe Amerikaanse president Trump wil zich concentreren ‘op belangrijkere en grotere dingen’.